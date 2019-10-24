الهلال الاحمر تحشد 400 متطوع لاسناد المؤسسات الصحية خلال تظاهرات الغد

2019/10/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت جميعة الهلال الاحمر العراقي، اليوم الخميس، عن تحشد 400 متطوع من فرق الاسعاف الاولي لاسناد المؤسسات الصحية خلال تظاهرات يوم غد الجمعة.

وقالت الجمعية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "انطلاقا من اهداف الهلال الاحمر العراقي الانسانية، وعملها اثناء التجمعات وتواجد الحشود في جميع الاحداث والمناسبات، فقد اعدت الجمعية خطة لغرض تامين خدمات الاسعاف الاولي والاحتياجات الاغاثية للمواطنين اثناء التظاهرات".

واضافت "وقد شملت الخطة تحشيد اكثر من 400 متطوع من فرق الاسعاف الاولي على استعداد لتقديم المساعدة في الحالات الطارئة، ودعم الطواقم الطبية في المستشفيات، فضلا عن عدد من سيارات الاسعاف".

وتابعت "كما تعلن الجمعية استعدادها لتجهيز المتطوعين من المواطنين الذين يرغبون بالمساعدة بحقائب اسعاف اولي كما خصصت رقم الهاتف (07706740052) للاتصال في الحالات الطارئة".

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