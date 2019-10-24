رئيس الوزراء يوجه وزارة الاعمار بإصدار توصية لتمليك المتجاوزين ببدل نقدي

2019/10/24 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الخميس ، وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بإصدار توصية لتمليك المتجاوزين ببدل نقدي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته خطوة برس أنه ” من المقرر ان تعرض التوصية على مجلس الوزراء للتصويت عليها، اذ تدرس الوزارة مشروع القرار مع مجلس

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