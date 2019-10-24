الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه المحافظات كافة بمعالجة معوقات تثبيت جميع المحاضرين المجانيين

2019/10/24 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المحافظات كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت المحاضرين المجانيين ضمن الملاك الدائم لمديريات التربية، ومعالجة المشكلات التي تحول دون تثبيتهم.

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