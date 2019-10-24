نقل موجودات البنك المركزي العراقي و مستندات الحكومة الى مكان آمن .. و رشاوى متواصلة : تحت شعار اصلاحات !

2019/10/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قالت مصادر مالية عراقية ان الحكومة استدانت 3 ترليونات دينار (2.5 مليار دولار) من البنوك الحكومية لتغطية النفقات المتعلقة بالاصلاحات.وكشفت المصادر التي نقلتها صحيفة الخليج عن طريق مراسلها حميد عبدالله ايضا: ” ان ارتالا من السيارات تحميها قوات امنية مكثفة قامت بنقل موجودات البنك المركزي العراقي الى مكان تقول مصادر […]

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