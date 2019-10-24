2019/10/24 | 14:07

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اغتيال مدير ناحية أبي صيدا في ديالى حارث الربيعي

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

قال قائد قوات "حفظ النظام" المشكلة مؤخراً، اللواء سعد خلف، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، إن قواته ستوزع الماء والورد على المتظاهرين بتظاهرات يوم غد، فيما وجه رسالة للمتظاهرين.

وقال خلف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، 24 تشرين الأول، 2019، القبض على 5 عناصر من داعش يعملون بـ’’ديوان الجند’’ في نينوى.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في بساتين ابو كرمة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قطعات من الجيش العراقي انطلقت من ثلاثة محاور لتنفيذ عملية عسكرية لت

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