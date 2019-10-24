اغتيال مسؤول محلي في ديالى

2019/10/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الخميس باغتيال مسؤول محلي في محافظة ديالى.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن مسلحين اغتالوا مدير ناحية (ابي صيدا) حارث الربيعي داخل الناحية، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

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