آسايش اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

2019/10/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احبطت قوات الامن الاسايش يوم الخميس محاولة تهريب 8 كغم من المخدرات عبر معبر "ابراهيم الخليل الحدودي" والى الاراضي التركية.

وبحسب مسؤول في الاسايش فإن تلك الكمية من المخدرات نوع "كرستال" تم اخفاؤها داخل لوح في محاولة لتهريبها الى تركيا.

وتفيد المعلومات ان الكميات تم تهريبها من ايران الى السليمانية ومرورا بأربيل و وصولا الى المعبر.

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