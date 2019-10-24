بالصورة.. المتظاهرون يتوافدون الى ساحة التحرير قبل يوم من موعد التظاهرات

2019/10/24 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد عدد من المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد قبل يوم من موعد التظاهرات.وقال مراسل “كلكامش” ان “عدد من المتظاهرين توافدو الى ساحة التحرير وهم يحملون الاعلام العراقي للمشاركة بتظاهرات يوم غد 25 تشرين الاول”.ويعتزم العراقيون الخروج بتظاهرات كبرى يوم غد الجمعة للمطالبة باقالة الحكومة ومحاسبة كبار الفاسدين فضلا عن مطالب اخرى.

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