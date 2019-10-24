لقطات مؤلمة لممرضة تعتدي على مسنة بالضرب (فيديو)

2019/10/24 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع لايف ليك الإنجليزي، مقطع فيديو صادما ومؤلما لممرضة تعتدي على امرأة مسنة بالضرب داخل منزلها في الولايات المتحدة الأمريكية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، الممرضة وهي تساعد المرأة العجوز أن تستقل سريرها ولكن لم تتمكن الأخيرة بسبب ضعفها ومرضها.

غضبت الممرضة وراحت تقول للمرأة المسنة “مجنونة” ثم حملتها وقامت برميها بقوة على السرير ودفعتها بطريقة صادمة ثم وضعت عليها اللحاف وتركتها ورحلت.

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