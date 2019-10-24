مكتب عبد المهدي يرد على أنباء دور مدير المكتب في أحداث التظاهرات

2019/10/24 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى مكتب رئيس الوزراء عادل ماتضمنه مقال نشرته مجلة فورين بوليسي وقناة الحرة الأميركيتين عن علاقة مدير المكتب محمد الهاشمي {ابوجهاد} بموضوع المتظاهرين.

وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ادعاء كاتب المقال بوجود دور لمدير مكتب رئيس الوزراء بالاحداث التي رافقت التظاهرات عارٍ عن الصحة".وأضاف "كما ان التاريخ الذي يشير اليه كاتب المقال وهو الثالث من اكتوبر تشرين الأول الجاري دليل على ان معلوماته مفبركة وكاذبة لأن مدير المكتب كان بهذا التاريخ مكلفا خارج العراق بمهمة حكومية بالمملكة العربية السعودية وفي المملكة المتحدة ولم يباشر عمله إلا بتاريخ السادس من الشهر نفسه".انتهى

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