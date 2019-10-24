البرلمان الأوروبي يدين تعامل التعسفي للسلطات المصرية مع المتظاهرين

2019/10/24 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أدان أعضاء البرلمان الأوروبي، في بيان، اليوم الخميس، السلطات المصرية على خلفية النهج الذي تتبعته في التعامل مع المتظاهرين الذين خرجوا ضد الفساد والقمع.

وجاء في البيان، "يدين البرلمان الأوروبي بشدة الحملة التي شنتها مصر مؤخرا على الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة.



فقد اعتقلت السلطات المصرية في الأسابيع الماضية بشكل تعسفي أكثر من 4300 شخص، كانوا يحتجون على إجراءات الفساد والقمع النظامي ونظام القيود المتبع في مصر، ومطالبين باستقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي."

وأضاف البيان، "يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والترهيب، وكذلك الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين المحتجزين."

وتابع البيان، "ويعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الشديد، إزاء الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يتعاونون أو يسعون للتعاون في مصر مع منظمات حقوق الإنسان الدولية أو هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة."

وأخيرا أشار البيان، "أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بضرورة مراجعة العلاقات لين الاتحاد الأوروبي ومصر.



وذلك لأن حالات حقوق الإنسان في القاهرة تتطلب مراجعة جادة.



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