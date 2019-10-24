آسايش السليمانية تطيح بعناصر من تنظيم داعش

2019/10/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش في السليمانية يوم الخميس عن القاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش، وصدور احكام بحقهم تتراوح بين 5 – 8 سنوات.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه بعد جمع المعلومات اللازمة، و وضع خطة محكمة، واستحصال موافقة القضاء القت قوات الاسايش القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة الارهاب، والاتصال بتنظيم داعش.

واضاف البيان ان انه بعد القاء القبض على اولئك المطلوبين اعترفوا بذنبهم، وقد اصدر القضاء احكاما مختلفة بحقهم.

وتابع البيان ان اولئك الاشخاص هم من القومية العربية، و صدرت الاحاكم بحقهم وفق الآتي: (ناصر عجاج) السجن لمدة 5 اعوام وشهر كامل، (باسم رحيم) السجن لمدة ست سنوات، (مازن سرحان) السجن لمدة 8 سنوات.

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