2019/10/24 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، الوجبة الرابعة لخريجي كلية الهندسة ممن تم تعينهم على الملاك الدائم في وزارة الدفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس الوزراء يعلن الوجبة الرابعة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس الوزراء يعلن الوجبة الرابعة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).