مصدر: قاتل مدير ناحية ابي صيدا قتل على الفور وهو من أفراد حمايته السابقين

2019/10/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف قيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الخميس (24 تشرين الثاني 2019)، حقيقة رفع التجميد عن جيش المهدي، وإعادة تشكيلاته القديمة استعداداً لأي طارئ.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم-بغداد

أعلن الهلال الاحمر العراقي، الخميس (24 تشرين الاول)، تحشيد (400) متطوع من فرق الاسعاف الاولي لإسناد المؤسسات الصحية وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة في التظاهرات المقرر انطلاقها غداً.

وذكر الهلال الاحمر العراقي، في بيا

بغداد اليوم- الديوانية

دعت قيادة شرطة الديوانية، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، النقابات ومنظمات المجتمع المدني للتواجد في ’’ساحات التظاهر’’، للحفاظ على سلمية المظاهرة ومعالجة الحالات السلبية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته

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