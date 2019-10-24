امر اداري جديد من وزارة الدفاع لإعادة 12 الف شخص من المفسوخة عقودهم

2019/10/24 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الدفاع ،اليوم الخميس، عن صدور امر اداري جديد خاص بإعادة (12625) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة.وذكر بيان للوزارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “على هؤلاء الالتحاق الى وحداتهم خلال مدة 30 يوماً اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 23 تشرين الاول 2019”.واضاف البيان، أن “الوزارة مستمرة بإصدار الاوامر […]

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