2019/10/24 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- o’,m fvs اصدرت وزارة النقل اليوم الخميس، توضيحا بشأن ماحدث لعراقيين مع شركة طيران الاماراتية.وفي ما يلي نص التوضيح: وقوفاً عند مناشدة احد المواطنين العراقيين التي تضمنت انه حجز على طيران الاماراتية ولم يسمحوا له وكذلك عدد من المواطنين الحاملين تذكرة سفر اماراتية من قطع البوردنك والصعود الى الطائرة ، بسبب حجز تذاكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تصدر توضيحا بشأن ماحدث لعراقيين مع شركة طيران الاماراتية وكالة خطوة برس.

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