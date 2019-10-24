الدفاع تعلن صدور امر اداري جديد لإعادة المفسوخة عقودهم

2019/10/24 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع يوم الخميس عن صدور امر اداري جديد خاص بإعادة (12625) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة.

وذكرت الوزارة في بيان اولئك المفسوخة عقودهم الالتحاق الى وحداتهم خلال مدة 30 يوماً اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 23 تشرين الاول 2019.

واكدت الوزارة أنها مستمرة بإصدار الاوامر الادارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة تباعاً.

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