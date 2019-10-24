الاعلام الامريكي يواصل ضغوطه على عبد المهدي وهيمنة” ابو جهاد ” .. الهاشمي ينفي تقرير الحرة – شاهد

2019/10/24 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تواصلت الضغوط الامريكية على ابو جهاد مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي منذ بداية التظاهرات حتى الساعات الاخيرة , حيث يوجه الاعلام الامريكي الناطق باللغة العربية القريب من دوائر صنع القرار في وزارة الخارجية او البنتاغون اتهامات متواصلة الى ابو جهاد و اعتباره الحاكم الفعلي وانه هو من يقوم بادارة الدولة وليس عبد […]

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