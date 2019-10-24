2019/10/24 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الدفاع تعلن صدور امر اداري بإعادة 12625 من المفسوخة عقودهم الى الخدمة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الدفاع تعلن صدور امر اداري بإعادة 12625 من المفسوخة عقودهم الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الدفاع تعلن صدور امر اداري بإعادة 12625 من المفسوخة عقودهم الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).