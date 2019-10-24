النقل تصدر توضيحا بشأن منع مسافرين من الصعود على طائرة اماراتية

2019/10/24 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص مناشدة لمواطن منع من الصعود على متن طائرة اماراتية وهو يملك تذكرة سفر.

وقالت الشركة التابعة للوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه: "وقوفاً عند مناشدة احد المواطنين العراقيين التي تضمنت انه حجز على طيران الاماراتية ولم يسمحوا له وكذلك عدد من المواطنين الحاملين تذكرة سفر اماراتية من قطع البوردنك والصعود الى الطائرة، بسبب حجز تذاكر اكثر من عدد المقاعد للطائرة المحددة من قبل وكيل شركة الطيران الاماراتية في بغداد حيث بقوا عالقين في مطار بغداد بعد ان تجشموا عناء المجيء الى المطار" .

واوضحت، ان "عمل وزارة النقل متمثلآ بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مَعني فقط بمن يحملون تذاكر الخطوط الجوية العراقية ولا علاقة لا لوزارة النقل ولا للخطوط العراقية بما يجري مع الشركات او النواقل الاخرى ، وإن امر محاسبة وتدقيق الشركات والنواقل يعد ضمن مهام وعمل سلطة الطيران المدني والتي انفصلت عن وزارتنا بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠ ولم تعد ضمن تشكيلات وزاره النقل منذ اكثر من سنة وعليه فان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيه غير مسؤولة عن الحالة انفة الذكر " .

واشارت الى انه "اقتضى التوضيح والتنويه"، لافتة الى انه "في الوقت الذي نتابع كل ما يهم مواطنينا وزبائننا من اجل تقديم افضل الخدمات بما يليق بسمعة الطائر الاخضر الذي غدا رمزاً وطنياً يتفاخر به كل العراقيين الشرفاء فأننا نستقبل بصدور رحبه كل الملاحظات التي من شأنها ان تضيف الى مسيرتنا المفعمة بالنجاح نجاح اخر كما نشكر جهود جميع الخيريين التي تريد بالعراق واهله الخير والتقدم" .

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