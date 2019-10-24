2019/10/24 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف تنظيم شؤون اللجان الدائمية في برلمان كوردستان وتوزيع الاعضاء عليها، اشرف هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان بحضور منى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان ورئيس ديوان برلمان الاقليم على الاجتماع الموسع للكتل السياسية البرلمانية.

وفي بداية الاجتماع سلط هورامي الضوء على اهمية اللجان البرلمانية وعملها ونشاطاتها في المتابعة ومناقشة مشاريع القوانين التي توجه لهم، مشيرا الى فصل عدد من اللجان عن بعضها واضافة اربعة لجان اخرى بحسب الاتفاق التي جرى بين الكتل البرلمانية في الاجتماع السابق، وتنظيم تلك اللجان المستحدثة وتوزيعها على الكتل البرلمانية بحسب استحقاقاتهم الانتخابية والكتل البرلمانية عليها.

وتم توزيع رؤساء تلك اللجان المستحدثة على اربع كتل برلمانية واصبحت رئاسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة من حصة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئاسة لجنة الاعمار والاستثمار من حصة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ورئاسة لجنة الداخلية من حصة كتلة حركة التغيير، ورئاسة لجنة شؤون البرلمان من حصة كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

كما واعلن هورامي عدم ممانعة الهيئة الرئاسية لاتفاق الاطراف والكتل السياسية على اعضاء اللجان الجديدة، وطالب بعقد اجتماع موسع لرؤساء الكتل البرلمانية بهدف اختيار رؤساء اللجان الجديدة ونوابهم ومقرري تلك اللجان واعضائها ورفعها الى الرئاسة بهدف ادخالها الى جدول اعمال الجلسات القادمة بهدف التصويت عليها والبدء باعمالها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع رؤساء لجان مستحدثة على أربع كتل كوردستانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع رؤساء لجان مستحدثة على أربع كتل كوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).