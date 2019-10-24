الجمارك: ايرادتنا لشهر ايلول حققت ارتفاعاً بفارق ٧ مليارات عن آب الماضي

2019/10/24 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، حجم الأيرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي حيث تم تسجيلها ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الأيرادات مقارنة بأيرادات شهر آب الماضي .

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