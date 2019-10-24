2019/10/24 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بالمرتبة 172 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بالمرتبة 172 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).