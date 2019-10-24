الدفاع تعلن صدور امر اداري جديد لإعادة 12625 من المفسوخة عقودهم

2019/10/24 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، صدور امر اداري جديد خاص بإعادة (12625) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة.ودعتهم الوزارة للالتحاق الى وحداتهم خلال مدة 30 يوماً اعتباراً من اليوم الاربعاء .واكدت الوزارة أنها مستمرة بإصدار الاوامر الادارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة تباعاً.

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