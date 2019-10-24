حقوق الانسان تؤكد نشر موظفيها في ساحات التظاهرات لرصد أية انتهاكات قد تحصل

2019/10/24 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الايعاز بنشر موظفيها في ساحات التظاهرات لرصد وتوثيق أية انتهاكات قد تحصل.

ودعت المفوضية في بيان، الاجهزة الأمنية الى التعامل مع التظاهرات السلمية وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها، والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر.

وطالبت المفوضية الحكومة بتأمين حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها..



مشددة على ان حرية الاعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي، وعلى الحكومة ان تمكن الاعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق.

وأوصت المفوضية المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف التظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة، مشددة على ان ابوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الحاصلة لجميع المواطنين دون استثناء.

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