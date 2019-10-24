ضربات “إسرائيلية” مُرتقبة على معسكرات الحشد الشعبي

2019/10/24 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف #النائب عن تحالف “الفتح” #مختار_الموسوي، عن معلومات تفيد بنية إسرائيل لاستهداف المقرات الرئيسية للحشد الشعبي.الموسوي قال في تصريحات صحافية إن «هناك معلومات مؤكدة متوفرة […]

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