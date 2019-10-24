قيادة شرطة ديالى تعلن استنفار كافة مفاصلها تحسبا لخروج تظاهرات يوم الجمعة

2019/10/24 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اتخاذ الاجراءات اللازمة في جميع مفاصلها تطبيقاً لتعليمات وزارة الداخلية والدخول في حالة الانذار “ج” تحسبا لخروج تظاهرات في المحافظة غدا الجمعة.

وعقدت قيادة شرطة ديالى اجتماعا في مقر القيادة برئاسة وكيل قائد شرطة ديالى اللواء سليم ابراهيم خليل، وبحضور مدراء اقسام الشرطة وآمري افواج الطوارئ ومدراء الاجهزة الاستخبارية والوكالات الساندة، لمناقشة تأمين التظاهرات المزمع اقامتها يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

واوضح مدير اعلام شرطة ديالى، أن قوات حفظ القانون المعنية بتأمين حماية التظاهرات تم اكمال تشكيلها، وهي من ستكلف بمهمة حماية التظاهرات، لافتاً إلى أن القيادة ستوفر كل الاجراءات المناسبة امام التظاهرات السلمية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

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