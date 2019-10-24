الدفاع المدني توضح بشأن إصابة أحد منتسبيها بطلق ناري في مقر المديرية

2019/10/24 | 15:09

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، حقيقة إصابة أحد منتسبيها بطلق ناري، داخل ...





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