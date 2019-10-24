عن الخطاب المرتقب.. مقرب منه: عبدالمهدي سيستعرض الإصلاحات.. ولن يقدّم استقالته اليوم

2019/10/24 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف مصدر مقرب من #رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبدالمهدي، اليوم الخميس، عن ما ستتضمنه الكلمة المرتقبة للأخير، التي سيوجهها إلى الشعب العراقي، قبل موعد انطلاق تظاهرات 25 […]

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