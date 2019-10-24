مجلس القضاء الأعلى: مباشرة الهيئات التحقيقية القضائية أعمالها في المحافظات

2019/10/24 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مجلس القضاء الاعلى، مباشرة الهيئات التحقيقية القضائية أعمالها في المحافظات التي شهدت التظاهرات.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، ان الهيئات التحقيقية باشرت أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات تنفيذا لأمر رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة الى مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته.

وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان في حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها.‎

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