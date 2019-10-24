رئيس مجلس بابل ينفي إقالته من منصبه

2019/10/24 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مكتب رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، اليوم الخميس، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر اعفاء هيئة رئاسة مجلس محافظة بابل.

وقال المكتب في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، نود ان نبين بان "هذا الخبر عار عن الصحة وهو اجراء غير قانوني"، موضحاً ان "الجلسة عقدت اليوم الساعة 11 صباحا بشكل قانوني بحضور عدد كبير من المتظاهرين ووسائل الاعلام حيث قدم المتظاهرون طلباتهم مطبوعة الى رئاسة المجلس التي عرضتها بدورها على اعضائه ورفعت الجلسة ايضا بحضور المتظاهرين".

واشار الى ان "من يود التأكد فان الجلسة موثقة بالكامل وسيتم عرضها على وسائل الاعلام".

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