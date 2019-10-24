عواصف وفياضات فرنسا تودي بحياة 3 اشخاص

2019/10/24 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أدت الفيضانات والعواصف التي ضربت مناطق جنوب فرنسا منذ عدة أيام إلى مقتل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم في بيان رسمي عن مقتل ثلاثة أشخاص في مناطق "غار وهيرو وبيرينيه أوريانتال" الواقعة جنوب البلاد بسبب الفيضانات والعواصف التي تعرضت لها هذه المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقالت الوزارة إن سوء الأحوال الجوية أدى لإحداث أضرار جسمية في الممتلكات مما استدعى تحركا كبيرا لرجال الإطفاء تمثل بتدخل أكثر من 2000 عنصر لمساعدة السكان ونقلهم إلى بر الأمان.

هذا وقد قُطعت الكهرباء عن أكثر من 700 منزل في المناطق التي تعرضت للعواصف جنوب البلاد.

وأدت الفيضانات التي تعرضت لها منطقة "أود" جنوب البلاد العام الماضي لمقتل 14 شخصاً ولإحداث أضرار فاقت قيمتها ال200 مليون يورو.

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