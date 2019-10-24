النفط تعلن صدور قوائم جديدة بتعيين 400 من خريجي الهندسة الكيمياوية وعلوم الجيولوجيا

2019/10/24 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط اليوم الخميس، صدور قوائم جديدة بتعيين 200 من خريجي الهندسة الكيمياوية و200 من خريجي العلوم الجيولوجيا بصيغة عقد.

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