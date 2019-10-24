شرطة بابل تنفي فرض حظر للتجوال في المحافظة

2019/10/24 | 15:40

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بغداد اليوم- بابل

نفى قائد شرطة بابل، علي كوة الزغيبي، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، قرار فرض حظر التجوال في المحافظة...





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