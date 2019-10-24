نائب: 60 مليار سنوياً لاطعام الاف المحكومين بالاعدام

2019/10/24 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، اليوم الخميس، عن تخصيص 60 مليار دينار سنوياً لاطعام الاف المحكومين بالاعدام، في سجن جنوبي العراق.

وقال الصيادي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "60 مليار سنويا لاطعام 6300 إرهابي محكوم بالإعدام في سجن الناصرية".

وأصدرت محاكم عراقية خلال الصيف أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم الى تنظيم داعش.

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