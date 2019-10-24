تركيا تفرض ضريبة جديدة على المنازل

2019/10/24 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقدمت وزارة الخزانة والمالية التركية على صياغة مشروع قانون ضريبي جديد ستقدمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه.

ووفق المشروع الجديد، فإن ضريبة الشركة آخذة في التناقص، وضريبة الدخل آخذة في الازدياد، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة.

وذكرت صحيفة "هبرلار" التي أوردت الخبر أنه سيتم تخفيض ضريبة الشركات إلى 18 بالمائة للمؤسسات غير المالية ابتداء من عام 2021.

وبينت أن ضريبة الشركات للفترة 2018-2019 ستكون 22 في المائة، وفي عام 2020 ستصل إلى 20 في المائة.

وبالنسبة للمؤسسات المالية، ستصبح ضريبة الشركات دائمة بنسبة 22٪، وفق الصحيفة التي قالت إن ضرائبها ستكون 20 في المائة بشكل استثنائي في عام 2020.

وينص المشروع على فرض ضرائب جديدة، من بينها "ضريبة الإسكان الثمينة".

وتفرض هذه الضريبة على المنازل التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة تركية، حيث يتم دفع 1 في المائة من قيمة المنزل، حيث سيتم تحديد قيمة المبنى من خلال المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري.

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