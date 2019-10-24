النفط تعلن تعيينات جديدة لخريجي الهندسة الكيمياوية وعلوم الجيولوجيا

2019/10/24 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن صدور قوائم جديدة بتعيين 200 من خريجي الهندسة الكيمياوية و200 من خريجي علوم الجيولوجيا بصيغة عقد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ورد لشفق نيوز ان قرارات التعيين جاءت استناداً الى موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وبناء على قرار مجلس الوزراء المرقم (174) لسنة 2009 .

واشار جهاد الى ان المعينين تم توزيعهم على الشركات النفطية الوطنية، وبامكانهم الاطلاع على قوائم الاسماء في الموقع الرسمي للوزارة(www.oil.gov.iq) .

يذكر ان الوزارة كانت قد اصدرت اوامر وقرارات بتعيين اكثر من 4000 من خريجي كليات الهندسة من مختلف الاختصاصات وخريجي معاهد التدريب النفطي خلال العام الحالي.

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