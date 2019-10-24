سلطات إقليم كردستان تضبط 8 كغم من الكريستال معدة للتهريب

2019/10/24 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في إقليم كردستان، ضبط كمية كبيرة من المخدرات، كانت معدة للتهريب الى خارج البلاد.

وأشارت الجهات الأمنية في منفذ إبراهيم الخليل، الى تمكنها من ضبط كمية تقدر بثمانية كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، مخبأة في قوالب خشبية، مبينة ان المهربين نقلوا الكمية من إيران، الى محافظتي السليمانية وأربيل، تمهيدا لتهريبها الى تركيا عبر المنفذ الحدودي.

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