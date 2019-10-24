رسامة مطران جديد للسريان الأرثدوكس في مدينة بغديدا

2019/10/24 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقداس الإلهي في مذبح شهداء سيفو في دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا – سوريا.وخلال القداس الإلهي، قام بطريرك الكنيسة السريانية برسامة الأب الربان بطرس قسيس مطرانًا معاونًا بطريركيًّا والأب الربّان يعقوب باباوي مطرانًا نائبًا بطريركيًّا …

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