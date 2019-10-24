2019/10/24 | 15:52

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بعد اغتيال مدير الناحية..



مقتل رئيس مجلس ابي صيدا وقريبه بهجوم مسلح

تأریخ التحریر: : 2019/10/24 15:46

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