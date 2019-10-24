الياسري للسفير الامريكي: الداخلية لن تدخر أي جهد من أجل تأمين مقرات وسائل الاعلام

2019/10/24 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الخميس، السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر في مكتبه.

ورحب الوزير بحسب بيان المكتب الاعلامي للداخلية الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، في بداية اللقاء بـ"زيارة السفير الامريكي ، مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك".وأستعرض الوزير "الجهود المبذولة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة ، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به القوات التابعة للوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي".واوضح الياسري إن "وزارة الداخلية لن تدخر أي جهد من أجل تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها ، مبيناً انه وجه باتخاذ أقصى التدابير الامنية لتأمين تلك المقرات".وتابع البيان: "من جانبه فقد أعرب السفير الامريكي لدى بغداد عن سعادته بلقاء الوزير ، مثمناً دور وزارة الداخلية في تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية".



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