الأمن الوطني يخلي بنايات الأقسام الداخلية لطلبة الجامعات في بغداد

2019/10/24 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن الوطني قامت بإخلاء الأقسام الداخلية الخاصة بطلبة المحافظات في مناطق شارع فلسطين وباب المعظم وكمب سارة شرقي بغداد.وأكدت المصادر لـ”يس عراق” أن بنايات الأقسام الداخلية باتت فارغة من قاطنيها، بعدما قام جهاز الأمن الوطني بإخراج الطلاب منها، على خلفية التحوطات التي تتخذها الجهات الحكومية، استعداداً للتظاهرات […]

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