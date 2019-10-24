2019/10/24 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس استقبل وزير الداخلية طاهر الياسري اليوم الخميس، السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر.واكد الوزير، بحسب بيان تلقته خطوة برس، أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك.وأستعرض عبد المهدي الجهود المبذولة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به القوات التابعة للوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يوجه بتأمين مقرات وسائل الإعلام وكالة خطوة برس.

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