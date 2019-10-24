مجلس بابل يعفي رئيسه ونائبيه استجابة لمطالب المتظاهرين

2019/10/24 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلقرر مجلس محافظة بابل، اليوم الخميس، اعفاء رئيس المجلس رعد الجبوري ونائبه من منصبيهما، استجابة لمطالب المتظاهرين ورداً على الفيديو الذي انتشر في الأخير.

وقال مصدر لـ”كلكامش برس”، أن “مجلس محافظة بابل عقد جلسته الطارئة برئاسة اكبر الاعضاء سناً، وقرر اعفاء رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، ونائبه استجابةً لمطالب المتظاهرين”.

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