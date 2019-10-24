English | كوردى

مقتل مدير جنسية ابو صيدا بهجوم مسلح في ديالى


مقتل مدير جنسية ابو صيدا بهجوم مسلح في ديالى
2019/10/24 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مدير جنسية ابو صيدا بهجوم مسلح في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مدير جنسية ابو صيدا بهجوم مسلح في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا