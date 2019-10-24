حسين علوان حسين - الفاشية الجديدة : الحلف الصهيوني لنتنياهو و ترَمپ و آل سعود 9-10

2019/10/24 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين الشكل الجديد "للديمقراطية" الأمريكية المعاصرة في أمريكا اليوم ، يجد التحليل الماركسي للدولة كأداة طبقية يحافظ بواسطتها الرأسماليون على امتيازاتهم عبر تكريس الاستغلال للبروليتاريا و تشديده الاستنزاف للثروات الطبيعية أسطع البرهان .و لكن قد يتساءل المتسائل : كيف أمكن لفاشي فاسد شهير و مفضوح مثل ترَمپ الوصول للبيت الأبيض في بلد "ديمقراطي" مثل الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنه كان قد صرح علناً حت......

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