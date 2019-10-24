أحمد صبحى منصور - مصر المملوكية فى رحلة ابن بطوطة : ( النّص الثانى )

2019/10/24 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) وصوله إلى مدينة فوة ( ثم رحلنا إلى مدينة فوا , وهذه المدينة عجيبة المنظر , حسنة المخبر , بها البساتين الكثيرة , والفوائد الخطيرة الأسيرة , وبها قبر الشيخ الولي أبى النجاة الشهير الاسم , خفير تلك البلاد .وزاوية الشيخ أبي عبد الله المرشدي , الذي قصدته بمقربة من المدينة , يفصل بينهم......

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