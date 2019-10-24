وزير التجارة يلتقي تنسيقيات التظاهرات في الهاشمية ويؤكد استجابة الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين

2019/10/24 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير التجارة ممثل رئيس الوزراء عن اللجنة الوزارية لتلبية مطالب المتظاهرين محمد هاشم العاني، اليوم الخميس، تنسيقيات التظاهرات في الهاشمية، متعهدا بالاستجابة لمطالبهم.

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