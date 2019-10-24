البرلمان يتخذ قرارًا مهمًا يخص المحاضرين المجانيين والمتطوعين في التربية والتعليم

2019/10/24 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، تحويل المحاضرين المجانيين والمتطوعين في وزارتي التربية والتعليم إلى عقود في موازنة 2020.وقال النائب كاظم الصيادي في تغريدة تابعتها “يس عراق” إن، “اللجنة النيابية الخاصة تقرر تحويل المحاضرين المجانيين والمتطوعين الخارجيين في وزارتي التربية والتعليم العالي الى عقود في موازنة 2020”.#عاااجل… #الف_مبارك ♦|| النائب كاظم الصيادي : اللجنة […]

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