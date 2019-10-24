English | كوردى

بالوثيقة.. فتح باب الترشيح لمنصب محافظ بابل


بالوثيقة.. فتح باب الترشيح لمنصب محافظ بابل
2019/10/24 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. فتح باب الترشيح لمنصب محافظ بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. فتح باب الترشيح لمنصب محافظ بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا